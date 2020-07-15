СБУ предотвратила три теракта за полгода, – Баканов

За шесть месяцев 2020 года СБУ предотвратила три теракта и задержала четырех причастных к их подготовке.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

"Бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению – это важный приоритет нашей работы", – подчеркнул он.

По его словам, за полгода суды приняли 53 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины лицам, задержанным СБУ раньше. Еще 28 приговоров было принято за террористическую деятельность.

Вступили в силу 45 приговоров суда: 11 – по признакам государственной измены, 16 – за создание террористической группы или террористической организации.

Вступил в силу также приговор гражданину Китая Шу Юаньцзя, профессору Сианського научно-исследовательского института современной химии, который под прикрытием официальной научно-технического сотрудничества между Китаем и Украиной пытался склонить к сотрудничеству группу отечественных ученых и планировал за денежное вознаграждение завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли. 12 марта 2020 был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Баканов также отметил спецоперацию по раскрытию и задержания 14 апреля генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

Также сотрудники СБУ задержали руководителя и трех участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военные объекты, участниках АТО/ООС и другие данные.

Кроме того, был экстрадирован в Грузию один из руководителей террористической организации ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", задержанный сотрудниками СБУ в Киевской области 12 ноября 2019.

Отдельно досрочно прекращены полномочия пятерых иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве ночью 15 июля был найден мертвым старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СБУ Роман Закладный. Полковник занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.