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30 мая • обновлено в 23:32
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Баканов опубликовал декларацию: испанской фирмы глава СБУ не показал

1.5т
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал два автомобиля, несколько квартир и земельных участков, а также более 536 000 гривен зарплаты на государственной должности.

Об этом заявили журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода". Ранее они заявили, что госслужащий не задекларировал работу в испанской Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Иван Баканов

Иван Баканов

Пресс-служба СБУ

Так, в декларации за 2019 год Баканова есть два автомобиля – Volkswagen Passat 2010 года выпуска i Volkswagen Touareg 2012 выпуска, зарегистрированные на его жену.

Также – две квартиры в Киеве (одна зарегистрирована на него, другая на жену), доля еще в одной квартире в Кривом Роге и четыре земельных участка в Ходосовке Киевской области (один из них оформлен на жену, другие – на Баканова), недостроенное здание в Ходосовке (Баканова).

Согласно документу, глава Службы безопасности имеет почти 170 000 долларов наличными, но почти не имеет сбережений на банковских счетах (1 гривна, 434 доллара и 233 евро в него и 129 гривен в жены).

Более 536 000 гривен он получил в виде зарплаты главы СБУ, более 107 000 гривен указаны как зарплата, полученная от "Студии Квартал 95".

Также Баканов задекларировал 240 000 гривен дохода жены от предпринимательской деятельности и около 27 000 гривен зарплаты по месту работы в Киевском колледже связи.

Как писал OBOZREVATEL, расследователи также заявили, что глава СБУ Иван Баканов якобы занимает руководящую должность в испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, связанной с недвижимостью. Данные об этом, согласно антикоррупционнуму законодательству, должны быть в декларации.

В Службе безопасности ответили, что со вступлением на госдолжность коммерческой деятельностью Баканов не занимался.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Декларации о доходах чиновников Электронные декларации
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины видео декларация
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