Байден мешал Шокину? ГБР начало расследование: документ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Его подозревают во вмешательстве в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в ГБР (чтобы посмотреть документ, проскролльте до конца новости).

Он уточнил, что открыть производство обязал Печерский районный суд Киева.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля по части 2 статьи 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

В фабуле производства говорится, что речь идет о "гражданине США", а фамилия Байден не указана.

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин потребовал от Государственного бюро расследований открыть производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за влияние на него, как на генпрокурора.

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