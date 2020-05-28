Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения в деле VAB-банка, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической заангажированности этого судебного процесса.

С таким заявлением выступил акционер Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк, добавив, что решение было "принято при вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который считает меня личным врагом и действует по мотивам личной мести, пренебрегая правосудием".

"Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и, де-факто, вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и по делу Клюева было принято прямо противоположное решение и отказал в применении мер пресечения в виде содержания под стражей", – заявил Бахматюк.

По его словам, решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права и оно является нелогичным.

Олег Бахматюк delo.ua

"Заочно арестовывать человека, о местонахождении которого было официально сообщено следственным органам, согласно положениям международной правовой конвенции, запрещено. Такое решение можно объяснить только политической конъюнктуры, и оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права", – сказал он.

По словам Бахматюка, Сытник при подготовке этого заседания находился в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения.

Публикуем далее дословное заявление Бахматюка:

"Это происходило на фоне переговоров и моих деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет государства (напомню всем, что первый раз я предложил отдать деньги государству два года назад). Мы хотим сохранить рабочие места, что чрезвычайно важно в период пандемии, мирового экономического кризиса, что затронула и экономику Украины. Мы хотим сохранить предприятие - крупного налогоплательщика и важного участника экономических процессов. Мы хотим быть положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, которая проводилась НБУ в 2014-2015 годах, когда с рынка были выведены большинство украинских банков. Хотим быть примером таких инициатив для других банков и их владельцев, что было бы в интересах государства.

К сожалению, люди, которые с нами воюют, используя свои возможности и свое влияние, не действуют в интересах Украины, уничтожая большую компанию, крупного налогоплательщика, большого работодателя. Они действуют в собственных интересах. Они действуют из собственных амбиций и нежелание признавать собственные ошибки и незаконность своих действий. Жаль, что Апелляционная палата ВАКС отменила законное решение первой инстанции и приняла в свою очередь решение незаконно, которое будет обжаловано в международных судах как такое, которое противоречит принципам верховенства права.

Это решение остановило движение на пути к мирному решению вопроса возврата задолженности банков, чему мы стремились и чего добивались. Это стало демонстрацией, что хорошие инициативы с положительными экономическими последствиями нашем государстве, к сожалению, неинтересны. Что такие люди, как Сытник и его окружение, используя свое служебное положение и политическое влияние, могут безнаказанно расправиться с человеком, позволила себе озвучить четкую принципиальную позицию в отношении директора НАБУ и его действий и методов.

Ситуация, в которой мы оказались, является неожиданным из-за ее абсурдности и неправомерности. Она показывает, что граждане нашей страны являются незащищенными перед политической конъюнктурой, могут быть наказаны за свою позицию с полным нарушением правовых норм. Эта ситуация показывает, что в нашей стране до сих пор действуют двойные стандарты - и сама Апелляционная палата ВАКС принимает решение по делу Клименко или Клюева, а затем, в такой же ситуации - совершенно противоположное по делу Бахматюка. К сожалению, господин Сытник может себе позволить давить на новый судебный орган, который должен быть независимым и беспристрастным.

Очевидно, мы не можем дальше опираться на украинское правосудие как на гаранта соблюдения законных прав и будем добиваться справедливости в международных судах. К сожалению, это может привести к потерям бюджета, потерь тысяч рабочих мест, но это никогда не останавливало господина Сытника и его окружение, которые плевать хотели на интересы украинского государства".

Из-за Сытника государство получило только 234 млн от продажи VAB-банка - Бахматюк Главком

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бахматюк заявил, что из-за действий Сытника от продажи активов VAB-банка государство получило только 234 млн, тогда как акционер предлагал рассмотреть возможность получения 8 млрд грн.

"Я призывал и призываю: сохраните компанию, которая способна генерировать миллиарды налогов в государственный бюджет, в которой работает 27 000 украинцев и которая выплачивает миллиарды зарплат. И государство получило бы в 40 раз больше, чем получило при продаже активов на аукционе. Но директор НАБУ Артем Сытник и те лица, которые помогают ему в уничтожении компании, не заинтересованы в возвращении государству средств", – говорил он.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!