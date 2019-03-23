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"Бабушки молятся с небес": Поклонская забредила возвратом Донбасса в Россию

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Бывший "прокурор" аннексированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Донбасс якобы войдет в состав России.

Своими нетрезвыми фантазиями она поделилась во время визита в террористическую "ДНР". Видео фрагмента выступления представительницы оккупантов опубликовали на странице Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наталья Полонская

Наталья Полонская

Vladtime

"Донбасс встанет, Донбасс будет процветать. И Донбасс вернется на свою историческую родину. Я знаю об этом. Вот увидите, все наладится. И вы будете гордиться собой, потому что наши дедушки, прадедушки, бабушки, те, которые положили свою жизнь за нашу родину, они ведь с небес все видят. Они ведь все это чувствуют, молятся за вас и переживают. А вы ведь не предали их память. Поэтому тернистый путь, но его надо пройти", — сказала Поклонская.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская заявила, что в перспективе ближайших лет Россия якобы расширит свои границы и присоединит Киев. Более того, она назвала столицу Украины русским городом.

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Темы
Война на Донбассероссийская пропаганда
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
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