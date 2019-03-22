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"Бабушка с ходунками ждала 60 лет": в России разразились новым маразмом об украденном Крыме

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Незаконную аннексию украинского Крыма в России назвали наибольшим достижением страны за послевоенный период.

Об этом заявил замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров на конференции с названием "Крым в современной геополитике. 5 лет крымской весне", проведенной в Москве (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"То, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, это самое большое достижение нашей страны в послевоенный период. Это тот случай, когда Россия не теряла территорию после окончания войны, а приобрела, вернула, точнее, то, что ей принадлежало исторически", — сказал он.

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"Бабушка с ходунками ждала 60 лет": в России разразились новым маразмом об украденном Крыме

argumentua.com

Джабаров также рассказал, что во время псевдореферендума на полуострове якобы встретил 96-летнюю бабушку с ходунками, которая призналась ему, что ждала "присоединения" к России 60 лет — с 1954 года.

"В Ялте я вообще не видел, кроме милиционера обычного, на участке [псевдореферендума] вообще ни одного вооруженного человека", — добавил российский политик.

Он также отметил, что его удивляют некоторые сообщения российских СМИ о слишком высокой цене незаконного "возвращения" украинского полуострова.

"За Крым и Севастополь мы б никогда не постояли за ценой", — ответил он на возмущения.

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский журналист Роман Цимбалюк ярко поставил на место российскую журналистку из-за Украины.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
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РоссияМосква
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Большинство населения Крыма никогда не отождествляло себя с украиной, а насильственная укроинизация только лишь отторгала крымчан от щеневмерлой. Так что результат был закономерен и предсказуем - Крым послал украину куда подальше. Я рад и горд что был непосредственным участником этого исторического события
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