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10 июня • обновлено в 20:40
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Бабин заявил, что Путин готовится захватить Херсонскую область

3.6т
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Россия может начать вторжение в Херсонскую область из-за катастрофической нехватки воды в оккупированном Крыму.

Об этом заявил юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью "Гордону".

"Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка", – сказал он.

Борис Бабин

Борис Бабин

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Бабин указал на то, что ФСБ РФ накануне публично заявила о якобы предупрежденном теракте в Симферополе, выдвинув обвинения "связанным с Украиной людям". Это, по его мнению, может использоваться как повод для нового акта агрессии.

"Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что мы смотрим в глаза Путину и видим там мир. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное", – заявил Бабин.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в Крыму назрела катастрофа из-за недостатка воды. Россия просит страны Запада повлиять на Украину из-за нежелания Киева поставлять воду.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.

Однако глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не будет решать проблему водоснабжения в Крыму, поскольку за это несет ответственность Россия как страна-оккупант.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российская военная угроза Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Борис Бабин Владимир Путин
Место
Украина Херсон
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