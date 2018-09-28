Бабий Яр ''русского мира'': оккупантам припомнили зверские преступления на Луганщине

Осенью 2014 года российско-оккупационные войска в городе Лутугино Луганской области расстреливали местных патриотов Украины.

Об этом событии в блоге на OBOZREVATELнапомнил политический аналитик Александр Палий, сравнив преступления террористов с Бабьим Яром, устроенным нацистами в Киеве во время Второй мировой войны.

"Когда украинская армия отступила с Лутугино, местные сепаратисты сдали местных украинских патриотов. В городском совете были кипы бумажек, где было написано, на кого хотят "настучать". Как вы помните, стукачество - неотъемлемая часть русского мира. После этого в Лутугино расстреляли около ста человек просто за то, что они были украинцами. Конечно, эта трагедия значительно меньших масштабов, чем Бабий Яр, но посыл тот же", - напомнил Палий.

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"Если бы российский режим мог ее повторить - он бы это сделал. Это означает, что человеческая природа исправляется очень медленно, тысячелетиями. А деградировать может очень быстро", - написал аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лавров в ООН сделал мерзкое заявление о Донбассе, назвав войну с российско-оккупационными войсками "внутриукраинским" конфликтом.