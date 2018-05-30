Бабченко жив: журналист извинился перед женой

Российский журналист Аркадий Бабченко извинился перед своей женой за то, что пришлось инсценировать смерть.

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", – отметил Бабченко на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком.

Напомним, информация об убийстве Бабченко появилась вечером, 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, следствие отрабатывало главную версию убийства Аркадия Бабченко – профессиональная деятельность и гражданская позиция, однако Россия могла действовать руками украинских патриотов.

Кроме того, в начале месяца появилась информация, что в Украину прибыл киллер ФСБ по кличке "Валидол" - уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов, который мог стрелять в Бабченко. В свою очередь, юрист-криминалист Анна Маляр была уверена, что работали профессионалы. По ее словам, Бабченко могли позвать выйти на улицу.