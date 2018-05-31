Бабченко заявил, что СБУ могла обойтись без его "убийства"

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что не знает, зачем СБУ понадобилась инсценировка его убийства, поскольку и без нее было собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемого.

Об этом Бабченко рассказал на пресс-конференции в четверг, 31 мая. На вопрос, для чего была эта спецоперация, журналист ответил: "Не знаю, не ко мне вопрос".

"Не я ее разрабатывал. Видимо у них (СБУ. - Ред.) были свои какие-то причины. Возможно, они хотели сделать так, чтобы здесь проколов не было, чтобы была стопроцентная доказательная база. Я их в этом понимаю. Но это не ко мне вопрос. Я не знаю для чего", - ответил Бабченко.

При этом журналист отметил, что изначально не поверил словам украинских силовиков о подготовке покушения на него.

"Меня не сразу убедили. Приходят какие-то люди. Говорят, чувак тебя хотят грохнуть. Конечно, ты чувствуешь недоверие. Но встреча состоялась при участии моих знакомых. Они сказали, что были с этими людьми на войне. Они их подтвердили", - добавил он.

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было названо имя организатора покушения на Бабченко.