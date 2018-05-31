УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Бабченко заявил, что СБУ могла обойтись без его "убийства"

Читать новость на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что не знает, зачем СБУ понадобилась инсценировка его убийства, поскольку и без нее было собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемого.

Об этом Бабченко рассказал на пресс-конференции в четверг, 31 мая. На вопрос, для чего была эта спецоперация, журналист ответил: "Не знаю, не ко мне вопрос".

"Не я ее разрабатывал. Видимо у них (СБУ. - Ред.) были свои какие-то причины. Возможно, они хотели сделать так, чтобы здесь проколов не было, чтобы была стопроцентная доказательная база. Я их в этом понимаю. Но это не ко мне вопрос. Я не знаю для чего", - ответил Бабченко.

При этом журналист отметил, что изначально не поверил словам украинских силовиков о подготовке покушения на него.

Новости
"Изображал в морге мертвого": Бабченко рассказал об организации своего "убийства"

"Меня не сразу убедили. Приходят какие-то люди. Говорят, чувак тебя хотят грохнуть. Конечно, ты чувствуешь недоверие. Но встреча состоялась при участии моих знакомых. Они сказали, что были с этими людьми на войне. Они их подтвердили", - добавил он.

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было названо имя организатора покушения на Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Объект
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги