Бабченко - "воскрес"! Как так произошло?

Главная новость - дня, недели и всего месяца - убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой и хитрой спецоперацией украинских спецслужб. Меньше чем через сутки после новости о своей гибели, 30 мая, Бабченко появился живой на брифинге СБУ.

Самое главное оттуда - в материале OBOZREVATEL.

Кто заказал покушение?

"По имеющимся у нас данным, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы", - заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

Кто был киллером?

Несостоявшимся убийцей оказался бывший участник АТО. За ликвидацию журналиста ему предложили вознаграждение в $30 тыс.

"Хочу сообщить: около 3 часов назад (14:00 30 мая. ― Ред.) организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

"Российские спецслужбы завербовали украинского гражданина Г. который за деньги согласился найти исполнителей убийства. Он предложил своему знакомому из числа бывших бойцов АТО за $30 тыс. убить журналиста Бабченко. Как задаток, гражданин Г. передал исполнителю задаток $15 тыс. Всего гражданин Г. получил от российских спецслужб $40 тыс." - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Что говорил Бабченко ?

В первую очередь журналист извинился перед родными и близкими за боль, которую им пришлось пережить за последние сутки.

"Я не знаю о чем говорить. Здесь было без вариантов. Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России.

Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели", — сказал Бабченко на пресс-конференции.

Бабченко - не единственная цель

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения, вдумайтесь в цифру, 30 человек на территории Украины. Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв", - сообщил Грицак.