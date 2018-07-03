Бабченко предложил России обменять себя на Сенцова

Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на незаконно осужденного Олега Сенцова и других политзаключенных.
Как россиянин написал на своей странице в Facebook, он готов даже к тому, что его будут пытать.
"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно – п*здить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы", - написал Бабченко.
Также он напомнил, что он до сих пор является гражданином РФ, поэтому процедура экстрадиции будет простой.
"Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Я сейчас абсолютно серьезно", - добавил журналист
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.
18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.
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