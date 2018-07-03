Бабченко предложил России обменять себя на Сенцова

Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на незаконно осужденного Олега Сенцова и других политзаключенных.

Как россиянин написал на своей странице в Facebook, он готов даже к тому, что его будут пытать.

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно – п*здить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы", - написал Бабченко.

Новости Сенцов противостоит всей империи зла

Также он напомнил, что он до сих пор является гражданином РФ, поэтому процедура экстрадиции будет простой.

"Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Я сейчас абсолютно серьезно", - добавил журналист

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.