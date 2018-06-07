Бабченко ответил Путину по своему "убийству"

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, ответил президенту РФ Владимиру Путину по поводу инсценировки убийства.

"Как же замечательно в России. Оказывается, мне была обеспечена безопасность, я не чувствовал на себе никакого давления, у меня было право на профессиональную деятельность. Даже не знаю, чего вдруг я беженцем стал. Тут я, сидя со сломанной жизнью в бункере под охраной, хотел написать знаменитое слово, начинающееся на букву "Х", и заканчивающееся на букву "о", но жена сказала: "Дай мне спокойно пожить, у тебя еще родня в России". От избытка безопасности, наверное. Вот таким вот будет мой тебе ответ, Чемберлен. У меня сегодня девять дней, между прочим. С праздничком", – написал Бабченко на своей странице в Facebook.

По словам Путина, все якобы осудили инсценировку. Кроме того, он понадеялся, что ситуация больше не повторится.

"Глава государства считает, что необходимо думать об обеспечении безопасности журналистов. По его словам, журналисты не должны чувствовать на себе "какое бы то ни было давление", им необходимо обеспечить "безусловное право на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", – процитировал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "прямой линии" Путин назвал инсценировку "контрпродуктивной". Об убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Тогда сообщалось, что в журналиста якобы стреляли, после чего он умер в карете "скорой".

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства. Кроме того, преступные группировки планировали убить еще 47 человек.