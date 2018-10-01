Бабченко обвинил "повара" Путина в покушении на него

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о причастности к покушению на него российского олигарха Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента России Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что бизнесмен заказал его убийство после постов с критикой в социальной сети.

"Следы заказ террористических актов ведут к повару Путина Евгения Пригожина. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. Очевидно, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме", - написал журналист.

Евгений Пригожин

По его словам, РФ готовила теракты в Украине как минимум за 11 месяцев до непосредственно первого покушения на него.

"Через своих людей в силовых структурах спецслужбы России имеют возможность организовывать как минимум бездосмотровые проезды автомобилей по Киеву, а, возможно, и привозить сюда каких-то своих "олигархов", - подчеркнул Бабченко.

Напомним, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко - Бориса Германа, и арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Как писал OBOZREVATEL, ранее организатор "убийства" Бабченко объявил себя контрразведчиком.