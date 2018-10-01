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Бабченко обвинил "повара" Путина в покушении на него

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о причастности к покушению на него российского олигарха Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента России Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что бизнесмен заказал его убийство после постов с критикой в социальной сети.

"Следы заказ террористических актов ведут к повару Путина Евгения Пригожина. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. Очевидно, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме", - написал журналист.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

По его словам, РФ готовила теракты в Украине как минимум за 11 месяцев до непосредственно первого покушения на него.

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"Через своих людей в силовых структурах спецслужбы России имеют возможность организовывать как минимум бездосмотровые проезды автомобилей по Киеву, а, возможно, и привозить сюда каких-то своих "олигархов", - подчеркнул Бабченко.

Напомним, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко - Бориса Германа, и арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Как писал OBOZREVATEL, ранее организатор "убийства" Бабченко объявил себя контрразведчиком.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
У Бабченки бабосики кончились
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Подождите,а как же списки "великих" украинцев на ликвидацию? Это то же Пригожин? Но там Бабченко не было! Всё покрыто мраком тайны! А может быть Пригожин то же гей, и обиделся, что Баба ему отказал! Ох и тайна!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Забыли о Бабченко.Вангую,что скоpо на него будет совеpшено покушение,и за интеpвью он будет пpосить уже 100000 $.
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