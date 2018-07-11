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"Граница просто исчезает": Жданов пояснил, как Россия оккупирует Азов

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Россия пытается отжать у Украины Азовское море.

Об этом OBOZREVATEL заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Азов шел в одном пакете с Крымом.

"И это был только вопрос времени, когда построят Керченский мост и превратят Азов во внутреннее море. Такие меры Россия предпринимает для того, чтобы дать понять не только нам, но и другим государствам, что уже завтра они объявят сумму пошлины для прохода через Керченский пролив", - говорит Жданов.

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Он подчеркнул, что Россия постоянно настаивала на том, чтобы признать Азов внутренним морем.

"В таком случае по международному морскому праву россияне могут ходить и ловить рыбу по всей акватории до уреза воды. И понятие морская граница просто исчезает. Ведь до этого Украина была, по их мнению, в более выгодном положении - все отмели с рыбой находятся на нашей территории. А теперь они там хозяева, их охрана шныряет, где хочет, гоняет наших рыбаков. Поэтому у них проблем с ловлей рыбой не будет, а вот у нас уже есть", - подытожил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия устроила провокацию в Азовском море.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Другими словами, свидомиты никак не хотят признавать свой косяк по поводу "Норда". Ну ничего, мы терпеливые, будем продолжать вбивать этот факт в пустые головы нерабов.
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