"Азов" покинет Донбасс? В "ДНР" разразились "сенсацией"

Террористы "ДНР" заявили, что подразделение полка "Азов" якобы будет выведено из передовых позиций Операции Объединенных сил на Донбассе.

Такую "сенсацию" выдал "официальный представитель Народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин и распространили информационные ресурсы, подконтрольные "Л/ДНР", а также росСМИ. При этом боевик ссылается на "решение штаба ООС".

Террорист утверждает, что украинские военные провели в Краматорске "экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений "Азова" на Горловском направлении".

Иллюстрация. "Азов" на Донбассе Соцсети

Причиной экстренного сбора, по его словам, стало то, что азовцы якобы отказывались согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и штабом ООС "в вопросах применения оружия".

По итогам совещания, как утверждает "ДНРовец", было принято решение о выводе подразделений полка из позиций и возвращении их в Мариуполь.

"Без разрешения министра МВД Украины Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией Николая Балана командование не может выполнить этот приказ", – добавил Басурин.

Отметим, официальной информации от штаба ООС или полка "Азов" об отводе военных из позиций не поступало.

Эдуард Басурин Скрин видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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