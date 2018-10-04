Азаров получил 140 млн взятки за назначение вице-премьера - ГПУ

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну – экс-нардепу Алексею Азарову в получении взятки в сумме более 140 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о получении в 2010 году денег за назначение на должность первого вице-премьер-министра.

Азаровых подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как известно, первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова был Андрей Клюев, его назначили вмарте 2010 года.

Как известно, Николай и Алексей Азаровы находятся в розыске. Алексей Азаров, подозревается во взяточничестве в особо крупных размерах. Его отцу в январе 2018 года было объявлено подозрение по делу о сжиженном газе.

В 2015 году против Андрея Клюева в Украине было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением". Его подозревают в присвоении более 25 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска большинство людей из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, против которых в Украине возбужден ряд уголовных производств.