Азарова и Захарченко переводят на Донбасс? Волонтер рассказал о борьбе за власть в "Л/ДНР"

Волонтер и блогер Юрий Касьянов заявил, что одиозные личности, в том числе чиновники времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Захарченко и Николай Азаров, не могут быть назначены Кремлем на пост "глав" "ДНР" и "ЛНР".

"Не думаю, что сейчас Москве выгодно ставить во главу "республик" каких-то одиозных фигур. Сейчас она ведет политику возвращения этих территорий в Украину, легализации нынешних главарей", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя сообщение в Telegram-канале "Политика Страны" о возможных кадровых переменах.

По его мнению, Азарову "это уже не интересно вообще". "Он уже обеспечил себя, сидит ловит рыбу или играет в домино. Зачем ему эта беда? А Захарченко настолько одиозен, что назначать его – все равно что бросать искры в пороховую бочку. Легализовать его в украинском политическом пространстве точно не удастся. Его просто "замочат" те, кто знают, кто он такой. Найдутся герои, которые это сделают", – заметил волонтер.

Денис Пушилин, Николай Азаров, коллаж

"Я думаю, подобные слухи о Захарченко и Азарове распространяют местные коллаборационисты и сепаратисты, чтобы поднять свои ставки в уже начатой или предстоящей мышиной возне за власть", – предположил он. По его мнению, Кремлю нужны "серые, незаметные фигуры" на этих постах.

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Касьянов расценил как нереальный "вариант вхождения "республик" в состав России" и расширения их "границ" до административных границ Донецкой и Луганской областей. "Это нереально. Но им нужно настраивать людей на то, что это вполне возможно".

"Москва должна видеть, что население хочет эту "вкусную конфетку", и дать им еще более "вкусную конфетку", чтобы об этом они уже не думали", – предположил волонтер. Он пояснил, что в качестве такой "конфетки", которую дадут властной верхушке "республик", может быть то, что на переговорах с украинской стороной "им пообещают безопасность, сохранение активов, которые они награбили, легализацию в политическом пространстве".

"Это обычный торг местных обезьянок, местных марионеток за место под солнцем", – убежден он.

Как писал OBOZREVATEL, Telegram-канал "Политика Страны" сообщил о якобы готовящейся смене "руководства" "ДНР" и "ЛНР". По данным источника, на роль главарей этих террористических организаций рассматриваются экс-глава МВД времен Виктора Януковича Виталий Захарченко и экс-премьер Николай Азаров.

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