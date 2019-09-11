Автомобиль сбил двух детей под Запорожьем: фото жуткого ДТП

В Бердянске Запорожской области водитель легкового автомобиля Daewoo сбил на проспекте двух девочек 10 и 11 лет.

ДТП произошло утром 11 сентября. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Запорожья, школьницы переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии младшая из пострадавших получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Позже в медучреждение за помощью обратилась и вторая девочка.

"Водитель – 1958 года рождения. На момент ДТП он был трезв", – прокомментировали в полиции.

ДТП в Бердянске pro.berdyansk

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП в Бердянске pro.berdyansk

ДТП в Бердянске pro.berdyansk

ДТП в Бердянске pro.berdyansk

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области водитель микроавтобуса сбил на тротуаре отца с двумя маленькими детьми. В результате 4-месячный мальчик погиб, а 2-летняя девочка получила травмы.

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