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Автобус занесло на повороте: появилось видео смертельного ДТП с украинскими военными

1.7тЧитать материал на украинском

Смертельное ДТП с украинскими военнослужащими под Львовом произошло из-за того, что автобус, который влетел в их автомобиль, занесло на повороте.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, где также были опубликованы кадры аварии, которые зафиксировал видеорегистратор. Отмечается, что водитель автобуса ехал по заснеженной трассе со скоростью 70 км/час при разрешенных 40.

После столкновения с легковушкой автобус врезался в электроопору, из-за чего полсотни домов остались без электроэнергии. При этом из 70 пассажиров автобуса никто не пострадал.

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Состояние остальных двух военных, которые выжили в результате ДТП, уже улучшилось, угрозы их жизни нет. "У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, другому потерпевшему констатирован открытый перелом костей предплечья и закрытый перелом левой голени", — рассказали врачи.

Близкие погибших в ДТП под Львовом военных рассказали OBOZREVATEL о том, как жили и о чем мечтали солдаты. Все они были срочниками, честно отправились служить в армию и были готовы защищать Украину.

Место
УкраинаЛьвов
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