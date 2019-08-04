Автобус смыло ливнем: в Одессе десятки детей попали в жуткую ловушку из-за шторма

В субботу, 3 августа, недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощного ливня, накрывшего регион.

Как сообщил "24 Канал", дети находились недалеко от Днестровского лимана.

Сотрудники полиции совместно с работниками ГСЧС спасали детей, добираясь к ним ночью.

Шторм в Одессе РБК-Украина

Так, заложниками непогоды стали 25 воспитанников спортшколы, которые вместе с тренерами пошли в поход и успели разбить палаточный городок еще до начала ливня.

Сообщается, что все дети были вывезены в безопасное место. Пострадавших нет.

Также, по данным издания, недалеко от города Арцыз сильным ливнем на обочину смыло рейсовый автобус, в котором находились около 17 человек. Им помогла выбраться следственно-оперативная группа местного отдела полиции, которая возвращалась с другого вызова. В результате данного ЧП пострадавших также нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень, который затопил практически весь город. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

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