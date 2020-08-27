Автобус с людьми Кивы расстреляли из автоматов под Харьковом, есть тяжелораненные. Фото и видео 21+

Под Харьковом расстреляли из автоматов автобус с людьми Кивы.
На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.
В видеообращении нардеп обвинил в нападении членов Нацкорпуса.
Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что двое человек убиты,один ранен и один похищен.
По данным OBOZREVATEL, информация об убитых предварительно не подтвердилась.
Нардеп сообщил о двух убитых (Facebook Вадима Рабиновича)
Об инциденте Кива сообщил в Facebook.
"Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты – За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", – написал нардеп.
На месте нападения работает полиция и медики.
Кива сообщил о нападении на автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" (Facebook Ильи Кивы)
Автобус расстреляли из автоматического оружия (Facebook Ильи Кивы)
Есть тяжелораненные (Facebook Ильи Кивы)
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