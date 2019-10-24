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24 октября • обновлено в 09:02
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Автобус "Киев-Варшава" с детьми влетел в фуру: есть погибший. Фото

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В ночь на 24 октября в Ривненской области около села Федоровка Сарненского района столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

ДТП произошло на автодороге Киев-Варшава, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

Автобус, что ехал из украинской столицы в польскую столкнулся с фурой на дороге. В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте.

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Также трое взрослых пассажиров с забойными ранами доставлены в местную больницу. Всего в салоне автобуса находился 31 пассажир, из них 13 подростков (13-16 лет).

Всех пассажиров доставили в актовый зал административного здания патрульной полиции в город Сарны.

Отмечается, что тело погибшего водителя доставали из автобуса с помощью спецоборудования. Обстоятельства данного происшествия устанавливают сотрудники полиции.

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ГСЧС

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ГСЧС

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ГСЧС

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ГСЧС

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Место
Украина Ривне
Теги
авто ДТП
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Какогох*ра вы туда претесь, интуристы?
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