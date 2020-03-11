Главная Новости
11 марта • обновлено в 07:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России: 4 жертвы, много раненых. Фото

3.6т
Читать материал на украинском

Ночью в среду, 11 марта, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП, в результате которой 4 человека погибли.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП погибли четыре человека, пять человек доставлены в ЦРБ Миллеровского района", – рассказали спасатели.

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Life Shot

Отмечается, что на 869-м км трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Scania. По информации с сайта ГУ МЧС по Ростовской области, ДТП произошло в Миллеровском районе.

Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel.

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Life Shot

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Life Shot

По предварительным данным МВД РФ, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем и поэтому допустил столкновение.

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России

Life Shot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Воронежской области России перевернулся автобус, в котором ехали 28 украинцев. Во время аварии был сильный снегопад. Пострадали 17 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Теги
Новости России ДТП
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это же с какой скоростью нужно было гнать микроавтобус чтобы врезаться во впереди идущий грузовик с такими последствиями?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
злой укр
злой укр
жаль погибших и пострадавших,не от хорошей жизни внаукраине им приходилось ездить на заработки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги