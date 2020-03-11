Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России: 4 жертвы, много раненых. Фото

Ночью в среду, 11 марта, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП, в результате которой 4 человека погибли.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП погибли четыре человека, пять человек доставлены в ЦРБ Миллеровского района", – рассказали спасатели.

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России Life Shot

Отмечается, что на 869-м км трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Scania. По информации с сайта ГУ МЧС по Ростовской области, ДТП произошло в Миллеровском районе.

Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel.

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России Life Shot

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России Life Shot

По предварительным данным МВД РФ, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем и поэтому допустил столкновение.

Автобус из Украины попал в страшное ДТП в России Life Shot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Воронежской области России перевернулся автобус, в котором ехали 28 украинцев. Во время аварии был сильный снегопад. Пострадали 17 человек.

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