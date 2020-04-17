"Автобаза Государственного управления делами", которая обслуживает президента Украины и его Офис, не передавала свои машины медицинским учреждениям как помощь в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом заявили журналисты проекта "Схемы", передает "Радио Свобода". Отмечается, что на балансе государственной организации состоянию на середину апреля числилось 232 автомобиля, среди которых Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford.

В ответ на запрос расследователей в "Автобазе Государственного управления делами" ответили: "Автобаза ГУД не передавала транспортные средства со своего автопарка медицинским учреждениям Украины. Автотранспортные средства, находящиеся на балансе организации, используются в установленном порядке для транспортного обеспечения президента Украины, Офиса президента Украины, Государственного управления делами (в том числе учреждений здравоохранения, находящихся в управлении ГУД), а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций".

Кортеж президента Владимира Зеленского, снятый в 2019 году. Иллюстрация Радио Свобода

В то же время Верховная Рада решила передать около тридцати машин из своего автопарка во временное пользование медицинским учреждениям Киева, которые принимают больных с COVID-2019.

Среди таких медучреждений, в частности:

Государственное учреждение "Поликлиника № 2" Государственного управления делами;

КНП "Александровская клиническая больница города Киева";

КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница";

КНП "Киевская городская клиническая больница № 9";

КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1";

Киевская городская клиническая больница № 4;

Киевская городская детская клиническая больница № 2;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины;

Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами.

В "Схемах" отметили, что среди 9 больниц, которым переданы автомобили ВР, оказались также два учреждения, которые находятся на балансе ГУД. То есть, как заявили журналисты, этим больницам, обслуживающих в основном чиновников, помогают транспортом не только из автопарка президента (на постоянной основе), но и с автобазы парламента.

Автобаза Верховной Рады, снятая "Схемами" в 2016 году Радио Свобода

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины провело оценку потребностей в оборудовании, препаратах, средствах индивидуальной защиты всех 242 больниц, которые борются с коронавирусом в стране.