Авто влетело в стелу и загорелось: на Одесщине произошло смертельное ДТП из-за тумана

В среду ночью, 16 октября, около 22 часов в Килийском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Килия-Струмок водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал на обочину и влетел в бетонную стелу.

После столкновения автомобиль вспыхнул, сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Так, на месте аварии погиб 31-летний водитель и пассажирка машины.

На Одесщине произошло смертельное ДТП из-за тумана Полиция Одесской области

Правоохранители предварительно установили, что ДТП произошло по невнимательности водителя в условиях сильного тумана.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Старокиевском шоссе в Одесской области в среду, 16 октября, произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Волга" и маршрутки, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

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