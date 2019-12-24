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24 декабря • обновлено в 05:57
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Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото

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На Житомирской трассе в ночь на 24 декабря произошло масштабное ДТП, в котором пострадали три человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. "По предварительной информации столкнулись 4 автомобиля. В результате ДТП три человека госпитализировали", – сказано в заявлении. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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ДТП на Житомирской трассе

ДТП на Житомирской трассе

Отмечается, что на данный момент детали аварии устанавливаются. Также были опубликованы страшные фото с места ДТП.

Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото
Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото
Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото

На снимках видно, что одно из разбившихся авто разрушено полностью.

Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото
Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото
Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото
Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото
Авто в хлам: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто. Страшные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе текущего года возле села Тетеревка Житомирской области столкнулись микроавтобус и автомобиль "BMW", в результате чего пострадали 24 человека.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Житомир
Тег
ДТП
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