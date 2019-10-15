Авто сбило коляску с ребенком в Черкассах: момент попал на видео

В центре Черкасс произошло жесткое ДТП: водитель авто сбил на переходе женщину с коляской, в которой находился 2-летний мальчик. Женщина и малыш чудом остались живы.

Подробности аварии OBOZREVATEL рассказала мама пострадавшего малыша Валентина Гудзь.

Вечером 14 октября бабушка ребенка Светлана Мирончук везла внука на детскую площадку. Когда женщина переходила дорогу по "зебре", ее сбила машина.

Светлана Мирончук подходит с коляской к пешеходному переходу на перекрестке ул. Мытницкая (бывш. Пионерская) и буль Т. Шевченко Скриншот с видео. Facebook Валентины Гудзь

В момент, когда женщина переходила "зебру", ее сбил автомобиль Скриншот с видео. Facebook Валентины Гудзь

На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как авто сбило женщину, когда она практически пересекла проезжую часть. В результате удара Светлану Мирончук отбросило на несколько метров от перехода, а через секунду рядом с ней упала коляска с малышом.

Место происшествия Google. Maps

Место происшествия Google. Maps

По словам Валентины, ее мама в последний момент успела оттолкнуть от себя коляску, поэтому авто зацепило конструкцию по касательной, не причинив вреда малышу. Весь удар пришелся на светлану.

Как стало известно, женщину с ребенком сбил водитель автомобиля Renault. Свидетели рассказали Валентине, что после ДТП мужчина пытался убрать автомобиль с перехода, однако люди не дали это сделать.

На следующий день водитель связался с Валентиной и попросил простить его.

"Со своей стороны я его простила, но только из-за того, что мой ребенок остался жив-здоров. Дальнейшую ситуации водитель пусть решает с моей мамой, которая получила травмы", – сказала Валентина.

Спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко подтвердил нашим журналистам факт ДТП. По его словам, на место выезжала следственно-оперативная группа. На сегодняшний день следователи ждут медицинское заключение относительно наличия травм у пострадавших.

"По результатам будет решаться вопрос об открытии уголовного производства", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой помощи. В результате погиб водитель медицинского авто и фельдшер. Также пострадала девочка-пациент с родителями и пассажиры Peugeot – отец с двумя дочерьми.

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