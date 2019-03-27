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Авто разорвало пополам: на Виннитчине произошло кровавое смертельное ДТП

1.5тЧитать материал на украинском

Вблизи села Дорожное Винницкого района случилось кровавое ДТП, в котором погибли два человека.

Так, автомобиль Volkswagen Passat В4 столкнулся с отбойником. Машину разорвало на две части, сообщает ГУ НП в Винницкой области.

Погибли 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

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Авто разорвало пополам: на Виннитчине произошло кровавое смертельное ДТП

"Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам", — рассказали в полиции.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и эксперты. О причинах аварии правоохранители обещают сообщить позже. Уже начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей.

Авто разорвало пополам: на Виннитчине произошло кровавое смертельное ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался. За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

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Место
УкраинаВинница
Тег
ДТП
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