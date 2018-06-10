Авикатастрофа с нардепом в Польше: стало известно о состоянии украинцев

Жизни трех украинцев, пострадавшим при крушении легкомоторного самолета Cessna в Польше, ничего не грозит.

Как передает "Укринформ", ссылаясь на генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка, депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь, который также находился на борту, уже выписан из госпиталя, а еще один пассажир переведен с ряшевского госпиталя в госпиталь в населенном пункте Рудна Мала.

Дипломат отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

В полиции сообщили, что самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, не долетев до взлетной полосы 200 метров. Также выяснилось, что на борту Сessna были трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет, получившие незначительные травмы.

Изучением аварии занялась польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий. Полиция хочет допросить потерпевших, после чего они смогут вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Кубе потерпел крушение лайнер с более, чем сотней пассажиров на борту.