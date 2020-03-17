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17 марта • обновлено в 15:20
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Авиакомпаниям пригрозили судом за брошенных украинцев: Криклий озвучил ультиматум

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Украинские власти намерены судиться с авиаперевозчиками, если те не заберут украинцев, которые застряли за заграницей.

Об этом на брифинге во вторник, 17 марта, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Относительно авиационных перевозчиков, которые пытаются этой ситуацией воспользоваться и закрыть авиарейсы, хочу напомнить всем за Чикагскую конвенцию и хочу сказать, что уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, то должны вывозить пассажиров, возвращать их. Мы в любом случае их вернем, но если мы возвращаем их за свой счет, мы будем обращаться с исковыми заявлениями, чтобы компенсировать эти средства", – сообщил чиновник.

Авиаперевозчик

Авиаперевозчик

При этом Криклий пригрозил авиаперевозчикам не спекулировать и не поднимать стоимость перелетов. Министр добавил, что Кабмин принял постановление об урегулировании ценообразования, чтобы избежать спекуляций на ценах за авиабилеты.

Так на брифинге сообщили, что украинцы, которые сейчас находятся в Египте на карантине, после снятия ограничительных мер вернутся домой в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Шри-Ланке 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за резкой отмены рейса в Киев в связи с карантинными мерами из-за вспышки коронавируса.

Ранее из Египта эвакуировали 1,5 тысяч украинцев, которые оказались заложниками в карантине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры самолет Госавиаслужба Украины
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Правители закрывают авиасообщение и наказывают авиакомпании что не летают?!
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