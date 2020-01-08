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8 января • обновлено в 10:49
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Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь СНБО Все статьи автора

Авіакатастрофа в Ірані: створено оперативний штаб

1.8т
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За дорученням Президента України Володимира Зеленського при РНБО України створений оперативний штаб у зв‘язку з авіакатастрофою в Ірані літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"). Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реестрацію на рейс і про 9 членів екіпажу.

До складу оперативного штабу увійшли Прем‘єр-міністр Украіни, Міністр закордоних справ України,

Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України,

Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова

Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює Секретар РНБО Украіни Олексій Данилов.

Надані доручення щодо організації комплексу заходів пов‘язаних з авіакатасрофою, з‘ясуванням всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

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Алексей Данилов Алексей Данилов
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Источник: Facebook Олексія Данилова
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Це літак Коломойського. Побачимо, чи заплатить він компенсацію коштом своєї авіакомпанії МАУ чи візьме гроші з бюджету.
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