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8 января • обновлено в 10:49
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В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев: названы фамилии

66.9т
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На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 11 украинцев.

Сначала сообщалось о 15 погибших, однако позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жертвами авиакатастрофы стали 11 украинцев – два пассажира и 9 членов экипажа. Всего же подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс.

Как узнал OBOZREVATEL, в Иране погиб 34-летний стюарт МАУ Игорь Матков. У его матери накануне трагедии было плохое предчувствие.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:

  • Ирана – 71

  • Канады – 73

  • Германии – 4

  • Великобритании – 3

  • Швеции – 8

  • Афганистана – 6

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Telegram-канал Baza опубликовал фамилии погибших украинцев:

  1. Сергей Хоменко

  2. Катерина Статник

  3. Марина Микитюк

  4. Валерия Овчарук

  5. Володимир Гапоненко

  6. Юлия Сологуб

  7. Ольга Кобюк

  8. Алена Малахова

  9. Алексей Наумкин

  10. Игорь Матков

  11. Денис Лыхно.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Также в сети появились фото со списками всех погибших пассажиров.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет Авиакатастрофа
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Соболезнования родным. Но почему Украина раньше не отменила полёты над опасной зоной? Жадность?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кунецкая Раїса, ты о Ту -154 над Черным морем ???
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Поздравили сборную Канады с победой на МЧМ.
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