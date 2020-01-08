В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев: названы фамилии

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 11 украинцев.
Сначала сообщалось о 15 погибших, однако позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жертвами авиакатастрофы стали 11 украинцев – два пассажира и 9 членов экипажа. Всего же подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс.
Как узнал OBOZREVATEL, в Иране погиб 34-летний стюарт МАУ Игорь Матков. У его матери накануне трагедии было плохое предчувствие.
Авиакатастрофа в Иране
Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:
Ирана – 71
Канады – 73
Германии – 4
Великобритании – 3
Швеции – 8
Афганистана – 6
Авиакатастрофа в Иране
Telegram-канал Baza опубликовал фамилии погибших украинцев:
Сергей Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Ольга Кобюк
Алена Малахова
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лыхно.
Авиакатастрофа в Иране
Также в сети появились фото со списками всех погибших пассажиров.
Авиакатастрофа в Иране
. ⛔️🔞 ویدئو حاوی صحنه دلخراش ⛔️🔞 Видео с душераздирающей сценой . 🖤اجساد مسافران پرواز تهران کی یف هواپیمایی اوکراین اینترنشنال . Тела погибших Рейса пассажиров авиакомпании "МАУ" из Тегерана до Киева . 😔 #تسلیت . #Соболезнования . #мау #тегеран #PS752 . 🌎 @iranianukraine 🇮🇷🇺🇦
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.
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