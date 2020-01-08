В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев: названы фамилии

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 11 украинцев.

Сначала сообщалось о 15 погибших, однако позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жертвами авиакатастрофы стали 11 украинцев – два пассажира и 9 членов экипажа. Всего же подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс.

Как узнал OBOZREVATEL, в Иране погиб 34-летний стюарт МАУ Игорь Матков. У его матери накануне трагедии было плохое предчувствие.

Авиакатастрофа в Иране

Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:

Ирана – 71

Канады – 73

Германии – 4

Великобритании – 3

Швеции – 8

Афганистана – 6

Авиакатастрофа в Иране

Telegram-канал Baza опубликовал фамилии погибших украинцев:

Сергей Хоменко Катерина Статник Марина Микитюк Валерия Овчарук Володимир Гапоненко Юлия Сологуб Ольга Кобюк Алена Малахова Алексей Наумкин Игорь Матков Денис Лыхно.

Авиакатастрофа в Иране

Также в сети появились фото со списками всех погибших пассажиров.

Авиакатастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

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