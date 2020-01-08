Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: при СНБО срочно создали оперативный штаб

При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб и-за авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook. По его словам, была подтверждена информация о 168 пассажирах (в том числе о двух гражданах Украины), которые прошли регистрацию на рейс, и девяти членах экипажа (тоже украинцы).
Так, в состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы внешней разведки Украины и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство будет осуществлять сам Данилов.
После авиакатастрофы с украинским самолетом при СНБО Украины создали оперативный штаб
По словам секретаря СНБО, было предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации.
Премьер-министр Украина Алексей Гончарук на своей странице в Telegram назвал иное количество человек, находившихся на борту. Речь идет о 167 пассажирах и 9 членах экипажа. Впрочем, информация будет уточнена.
"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", – написал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Авиакомпания Boeing впервые прокомментировала трагедию.
В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
Причиной катастрофы самолета Boeing 737 стало возгорание двигателя.
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