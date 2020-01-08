Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: при СНБО срочно создали оперативный штаб

При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб и-за авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook. По его словам, была подтверждена информация о 168 пассажирах (в том числе о двух гражданах Украины), которые прошли регистрацию на рейс, и девяти членах экипажа (тоже украинцы).

Так, в состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы внешней разведки Украины и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство будет осуществлять сам Данилов.

После авиакатастрофы с украинским самолетом при СНБО Украины создали оперативный штаб

По словам секретаря СНБО, было предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации.

Премьер-министр Украина Алексей Гончарук на своей странице в Telegram назвал иное количество человек, находившихся на борту. Речь идет о 167 пассажирах и 9 членах экипажа. Впрочем, информация будет уточнена.

"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", – написал Гончарук.

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