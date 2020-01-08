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8 января • обновлено в 14:42
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: военный США указал на признак теракта

3.8т
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Авиакатастрофа в Иране самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ могла быть терактом, а не несчастным случаем.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя версии ЧП.

"Есть несколько нюансов… Это могло быть терактом, а не каким-то несчастным случаем. Обычно, когда с самолетами что-то случается, пилот имеет возможность связаться с диспетчерами, крикнуть что-то. А здесь просто самолет пропал с радаров. Это обозначает, что он взорвался или случилось что-то, что даже нет времени. Обычно это один из признаков теракта, но я не буду спекулировать на этом", – заявил Табах.

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При этом американский военный выразил уверенность, что всю правду о причинах трагедии выяснить не удастся.

"Когда такие вещи происходят с американским самолетом, то сотрудники Boeing и американской государственной организации по безопасности полетов вылетают туда, где произошел инцидент, и проводят расследование вместе с местным правительством. Но так как у нас с Ираном отношения на грани войны, то никто из сотрудников Boeing и авиационной безопасности из нашего государства туда не полетит сопровождать это расследование", – пояснил он.

"Я не верю в конспирации и заговоры, но, в то же время, я не верю в случайности", – добавил Табах.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: военный США указал на признак теракта

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Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Гарри Табах
Место
Иран Тегеран
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет самолет МАУ
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