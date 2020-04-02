"Авіафера" з пальця: коментар SkyUp щодо розповсюдженої в мережі інформації

30 березня 2020 року видання Novostiua.org випустило статтю із заголовком "Криклій чимало заплатить з держбюджету за рейси, які SkyUp здійснює на комерційній основі", на основі цієї інформаціїї з посиланням на видання також була опублікована новина на OBOZREVATEL.

Факти, наведені у публікації, не відповідають дійсності. Більше того, ми, SkyUp, вважаємо, що подача інформації вводить читача в оману.

Зі свого боку хочемо прокоментувати окремі моменти.

Novostiua.org: на початку статті йдеться про відшкодування державою витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України з Італії (у сумі 639 184 грн), а також із Китаю (у сумі 4,5 млн грн) перевізнику, яким "в черговий раз стала "Авіакомпанія Скайап"".

SkyUp: авіакомпанія SkyUp Airlines на замовлення держави та за державний кошт виконала два евакуаційних рейси до китайського Вуханя та італійської Венеції. Метою цих рейсів було вивезти громадян України із зон спалаху та поширення коронавірусу. Для пасажирів рейсу переліт був безкоштовним. Суми, озвучені автоом, є відповідним відшкодуванням з боку держави. "В черговий раз" авіакомпанія була обрана перевізником на цих рейсах із дотриманням законних процедур.

Novostiua.org: в статті зазначається, що одна авіакомпанія усі евакуаційні рейси "виконала виключно за свій рахунок", точніше, "за рахунок пасажирів, які на них прибули", а послуги іншого перевізника (тут мова про SkyUp) були закуплені "за рахунок бюджетних коштів". Автор називає "загальну суму – понад п'ять мільйонів грн".

SkyUp: вочевидь, автор не бачить різниці між рейсами, замовленими державою, та комерційними рейсами обох згаданих авіакомпаній. Після офіційного закриття авіасполучення в Україні, між 19 і 27 березня, авіакомпанія SkyUp Airlines власним коштом організувала понад 100 спеціальних рейсів для повернення українців додому. Рейси були комерційними: пасажири купували квитки самостійно, але за найнижчим тарифом, який авіакомпанія могла собі дозволити, щоб відшкодувати витрати на виконання цих рейсів.

Novostiua.org: журналіст стверджує, що закупівля послуг здійснена "по так званій переговорній процедурі", без звернення до інших авіаперевізників, "у всякому разі до МАУ – точно".а

SkyUp: На цей пасаж сам Євгеній Дихне, президент авіакомпанії МАУ, у своєму пості на фейсбуці ще 15 лютого написав: "Нашей авиакомпании поступало предложение о предоставлении борта для эвакуации, однако мы приняли решение "не лететь".

А зрада де?

А зради, виявляється, і немає. На евакуаційні рейси, замовлені державою, було виділено державні кошти відповідно до законодавства України. Детальніше про процедури закупівлі послуг авіакомпанії SkyUp для здійснення евакуаційних рейсів можна почитати за цими посиланнями: Вухань і Венеція. На виконання комерційних рейсів, квитки на які пасажири купували самостійно, держава, і особисто міністр інфраструктури, гроші не виділяли. Жодних податків пересічних українців на це не пішло.

Наприкінці хочемо нагадати ЗМІ про важливість дотримання стандартів журналістики. З будь-яких питань стосовно нашої роботи ми готові надавати фахові коментарі. Хочемо підкреслити, що в разі необ’єктивного висвітлення діяльності компанії, SkyUp буде відстоювати свою ділову репутацію.

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