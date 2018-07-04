Авария поезда в Одесской области: первые версии ЧП

Причиной масштабной аварии грузового поезда в Одесской области могло быть или состояние железнодорожной колеи, или состояние локомотива и вагонов, которые были в составе поезда.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава.

По его словам, распространенной проблемой является разворовывание деталей железнодорожного полотна местными жителями.

"На этом направлении проблем с колеями нет, потому что это основная магистраль, которая соединяет Одессу с Киевом и Западной Украиной. Но есть проблема во многих регионах, что люди просто разворовывают части конструкций колеи. Сложная экономическая ситуация во многих регионах, и люди просто идут на железную дорогу и крадут рельсы, крадут крепления, тем самым создавая угрозу для безопасности движения поездов и безопасности пассажиров, которые едут в этих поездах", - рассказал эксперт.

Кава привел в пример недавнюю железнодорожную аварию возле Днепра на станции Нижнеднепровск, которая произошла из-за кражи элементов колеи.

Эксперт также высказал свое несогласие с предварительной версией аварии, согласно которой машинист превысил скорость.

"Локомотивы оснащены приборами, которые не позволяют машинистам превышать скорость движения. Если поезд идет с большей скоростью, то система автоматически ее снижает", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области, около села Путиловка Великомихайловского района, перевернулся грузовой поезд. 12 вагонов поезда легли на бок и еще в 12 оторвало ходовую часть. Из-за ЧП движение около 20 пассажирских поездов было организовано по альтернативным маршрутам.