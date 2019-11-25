Авария Кулебы. Терзают требованиями прокомментировать, ломают друг об друга копья.

Мы с Николаем не знакомы лично, но для оценки ситуации личное знакомство, характеристики и деловые качества "исполнителя" не важны.

Пишут, что он крутой специалист в своём деле и спас огромное количество детей.

Это ему зачтётся, я уверен.

И дай Бог выздоровления и здоровья всем, пострадаашим в этом дорожно-транспортном происшествии, включая детей самого Уполномоченного.

Однако с точки зрения водителя и пдд, вне привязки к регалиям и достижениям (а так и должно быть) - похоже, что детский омбудсмен планомерно шёл и ехал к такому раскладу.

Это не случайности и не стечение обстоятельств.

А - закономерность.

Подьехал к светофору и обьехал справа "очередь", в которой стояла всего пара машин.

Это само по себе возмутительно и никогда не приветствуется другими водителями, хотя среди нас святых нет.

Не возводите в сан святого и Кулебу!

Встал за стоп-линию, светофор не видит, рванул на красный, запрещающий.

Это тоже не случайность. Увы.

И "ice on cake" - на фото видно, что ремень безопасности давно и надолго пристёгнут в гнездо,

и детский омбудсмэн просто сидел на нём сверху, явно пристегнув таким образом ремень не сегодня и не перед этой поездкой.

Системный и систематический нарушитель пдд. Злостный.

Должны ли были его дети быть в машине в детских креслах - выяснит следствие и другие блоггеры.

Это не моё дело.

Я точно не образец для подражания на дороге, хотя вожу давно, профессионально, много и сертифицированно.

Профессионально - это в том числе и немного параллельно правилам.

Но - никогда не перпендикулярно, как анти-герой сегодняшнего ДТП.

Уверен, что Николай Кулеба должен принести извинения всем за своё поведение, недостойное Водителя и тем более детского омбудсмена.

Должен (он или его страховая, если страховка не просрочена) восстановить автомобили тем,

об кого он развалился на красный свет.

Там не обоюдка, авария произошла вследствие выезда и пересечения перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Президенту нужно рекомендовать Кулебе ездить с водителем.

Самому Николаю после выздоровления и видимо временного лишения водительской лицензии - на пересдачу ПДД, в прямом эфире, без блата.

Учасникам дтп - выражаю поддержку и пожелания восстановления здоровья, психики и техники.

Всем - сделать из этого автослучая вывод, сбросить скорость и включить режим

а) самосохранения

б) уважения к правилам ДД

в) уважения к другим учасникам движения

Не обсуждайте Кулебу.

Обсуждайте ДТП.

Там всё - просто.

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