В Украине развязался новый виток "войны" на дорогах: самые резонансные ДТП недели

Количество пострадавших в ДТП по сравнению с 2019 годом возросло
Людей сбивают на пешеходных переходах
В "элитных" авариях с машин снимают номера
Водители продолжают нарушать Правила дорожного движения.
С наступлением осени и окончанием периода отпусков число автомобилей на дорогах страны серьезно увеличилось. Это не могло не повлиять на количество ДТП в Украине – наступил новый виток "войны на дорогах".
Исходя из официальной статистики Патрульной полиции Украины, за первые семь месяцев количество погибших в ДТП, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 4,9% – с 1688 до 1771 человека. Ситуация с травмированными аналогичная.
OBOZREVATEL собрал подборку из четырех самых громких аварий первых дней осени.
Первый день осени надолго запомнится двум посетительницам ресторана быстрого питания McDonald's на улице Оноре де Бальзака на столичной Троещине. Вечером водитель Hyundai сделал заказ и должен был его забрать в окне обслуживания автомобилей и, выезжая, повернуть вправо на парковку.
Место ДТП "Киев оперативный"
Вместо этого, машина резко набрала скорость, пробила ограждение ресторана и задела столик, за которым в момент ДТП находились две посетительницы. Сообщалось, что в результате аварии одна из женщин получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Стоит отметить, что если бы площадка McDonald's со столиками не была размещена таким образом, то Hyundai мог въехать в здание церкви, которая находится напротив, Или при совсем неудачных обстоятельствах – в детскую площадку, расположенную неподалеку.
Церковь рядом с местом ДТП. Google Map
Вечером 2 сентября в Киеве на Березняках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Автомобиль Volkswagen, не снижая скорости, на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе сбил троих девушек. К счастью, они остались живы, хотя и получили травмы (чтобы посмотреть видео с камеры видеонаблюдения, проскролльте вниз).
Большинство граждан, просмотревших видео с моментом ДТП, считает, вина водителя автомобиля очевидна. В тоже время некоторые отмечают, что фары авто со встречной полосы могли ослепить владельца Volkswagen, что и привело к аварии. Но это, по их мнению, не является оправданием, так как скорость в таком случае все равно нужно сбрасывать.
В ночь на 3 сентября в центре Харькова, на проспекте Независимости, водитель Porsche Cayenne буквально вылетел на бетонный забор с клумбой, расположенной у входа в гостиницу "Харьков". По словам очевидцев, мужчина за рулем был очень пьян.
В местном Telegram-канале "Х Салотовка" отметили, что после ДТП владелец элитного внедорожника снял номера с разбитого автомобиля и убежал на скамейку недалеко от места инцидента. Очевидцы говорят, что помимо пьяного водителя в автомобиле были еще и пассажиры. Предварительно, в аварии никто не пострадал, а детали происшествия устанавливает полиция.
Porsche Cayenne на месте ДТП. "Х Салотовка"
На данный момент самой громкой аварией рабочей недели можно назвать дорожно-транспортное происшествие с участием Nissan и такси. 3 сентября водитель иномарки протаранил другую машину и после этого скрылся с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Как передает "Киев оперативный", неравнодушные граждане догнали виновника ДТП и, по их словам, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на это, водитель потом сумел сбежать до приезда полиции.
Водителя автомобиля догнали и пытались задержать. "Киев оперативный"
Позднее издание сообщило, что за рулем Nissan находился Александр Божков – исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и бывший кандидат в нардепы от "Слуги народа". Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
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