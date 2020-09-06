В Украине развязался новый виток "войны" на дорогах: самые резонансные ДТП недели

С наступлением осени и окончанием периода отпусков число автомобилей на дорогах страны серьезно увеличилось. Это не могло не повлиять на количество ДТП в Украине – наступил новый виток "войны на дорогах".

Исходя из официальной статистики Патрульной полиции Украины, за первые семь месяцев количество погибших в ДТП, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 4,9% – с 1688 до 1771 человека. Ситуация с травмированными аналогичная.

OBOZREVATEL собрал подборку из четырех самых громких аварий первых дней осени.

Наехал на столик с посетителями ресторана

Первый день осени надолго запомнится двум посетительницам ресторана быстрого питания McDonald's на улице Оноре де Бальзака на столичной Троещине. Вечером водитель Hyundai сделал заказ и должен был его забрать в окне обслуживания автомобилей и, выезжая, повернуть вправо на парковку.

Место ДТП "Киев оперативный"

Вместо этого, машина резко набрала скорость, пробила ограждение ресторана и задела столик, за которым в момент ДТП находились две посетительницы. Сообщалось, что в результате аварии одна из женщин получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Стоит отметить, что если бы площадка McDonald's со столиками не была размещена таким образом, то Hyundai мог въехать в здание церкви, которая находится напротив, Или при совсем неудачных обстоятельствах – в детскую площадку, расположенную неподалеку.

Церковь рядом с местом ДТП. Google Map

Сбил прямо на пешеходном переходе

Вечером 2 сентября в Киеве на Березняках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Автомобиль Volkswagen, не снижая скорости, на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе сбил троих девушек. К счастью, они остались живы, хотя и получили травмы (чтобы посмотреть видео с камеры видеонаблюдения, проскролльте вниз).

Большинство граждан, просмотревших видео с моментом ДТП, считает, вина водителя автомобиля очевидна. В тоже время некоторые отмечают, что фары авто со встречной полосы могли ослепить владельца Volkswagen, что и привело к аварии. Но это, по их мнению, не является оправданием, так как скорость в таком случае все равно нужно сбрасывать.

Пьяный водитель, элитный внедорожник и бетонная клумба

В ночь на 3 сентября в центре Харькова, на проспекте Независимости, водитель Porsche Cayenne буквально вылетел на бетонный забор с клумбой, расположенной у входа в гостиницу "Харьков". По словам очевидцев, мужчина за рулем был очень пьян.

В местном Telegram-канале "Х Салотовка" отметили, что после ДТП владелец элитного внедорожника снял номера с разбитого автомобиля и убежал на скамейку недалеко от места инцидента. Очевидцы говорят, что помимо пьяного водителя в автомобиле были еще и пассажиры. Предварительно, в аварии никто не пострадал, а детали происшествия устанавливает полиция.

Porsche Cayenne на месте ДТП. "Х Салотовка"

"Кварталовец" сбежал с места ДТП

На данный момент самой громкой аварией рабочей недели можно назвать дорожно-транспортное происшествие с участием Nissan и такси. 3 сентября водитель иномарки протаранил другую машину и после этого скрылся с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как передает "Киев оперативный", неравнодушные граждане догнали виновника ДТП и, по их словам, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на это, водитель потом сумел сбежать до приезда полиции.

Водителя автомобиля догнали и пытались задержать. "Киев оперативный"

Позднее издание сообщило, что за рулем Nissan находился Александр Божков – исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и бывший кандидат в нардепы от "Слуги народа". Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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