Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко раскритиковал эвакуированных украинцев с Бали. Он заявил, что МВД больше не даст разрешения на авиационный чартер.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Аваков пояснил, что еще 13 марта президент Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться домой из-за надвигающейся эпидемии коронавируса COVID-19.

Арсен Аваков

"А тут смотрю – каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе улетели из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?" – возмущался министр.

После нескольких инцидентов с эвакуацией украинцев, Аваков решил:

МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР.

У украинцев на обсервации в отелях Киева возьмут материалы на ПЦР тест. И лишь по их результату людей развезут по домам на самоизоляцию с контролем полиции и врачей.

Те украинцы, что сбежали из автобусов и уклонились от обсервации – получили административные протоколы со штрафом до 17 тысяч гривен.

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