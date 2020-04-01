Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко раскритиковал эвакуированных украинцев с Бали. Он заявил, что МВД больше не даст разрешения на авиационный чартер.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Аваков пояснил, что еще 13 марта президент Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться домой из-за надвигающейся эпидемии коронавируса COVID-19.
Арсен Аваков
"А тут смотрю – каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе улетели из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?" – возмущался министр.
После нескольких инцидентов с эвакуацией украинцев, Аваков решил:
МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР.
У украинцев на обсервации в отелях Киева возьмут материалы на ПЦР тест. И лишь по их результату людей развезут по домам на самоизоляцию с контролем полиции и врачей.
Те украинцы, что сбежали из автобусов и уклонились от обсервации – получили административные протоколы со штрафом до 17 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В аэропорт "Борисполь" около 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.
Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева. Большинство же прилетевших отказались от принудительного карантина.
Как рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок, им угрожали уголовной ответственностью.
Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – из кранов течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.
После пассажирам пошли на уступки: предложили бесплатное проживание в "Пуще Конгресс" и возможность уехать на обсервацию в родные области.
Украинцам, прилетевшим с Бали, в среду, 1 апреля проведут ПЦР-тесты.
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