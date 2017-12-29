Легковушка влетела под КамАЗ: на Волыни произошло смертельное ДТП

На Волыни произошла масштабная авария с участием легкового автомобиля Audi и КамАЗа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Волынской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 декабря на трассе возле села Колки Маневицкого района. 23-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком, после чего авто отбросило на обочину.

Схема ДТП

Грузовик протаранил легковушку Под прицелом

Грузовик протаранил легковушку Под прицелом

Удар был такой силы, что передняя часть Audi фактически была разбита вдребезги, при этом водитель, получив тяжелые травмы, скончался на месте.

Место аварии Гугл. Карты

Также сообщим о других ДТП, случившихся 28 декабря.

Возле села Подборцы Львовской области лоб в лоб столкнулись автомобили Skoda Superb и микроавтобус Mercedes Vito. В результате водитель легковушки погиб на месте, а водитель буса в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Нацполиция

Нацполиция

Место происшествия Гугл. Карты

В жутком ДТП, которое произошло в Ивано-Франковской области, между селами Корнич и Матеивцы, погибла 86-летняя пенсионерка. По данным полиции, бабушка переходила трассу в неположенном месте и попала под колеса микроавтобуса Mercedes.

Автомобиль сбил пенсионерку

Автомобиль сбил пенсионерку

Ранее 28 октября нынешнего года возле села Корнич произошла масштабная авария, в которой погибли три человека.

Едва не завершилась трагедией авария в Ходорове Львовской области, где поезд протаранил автомобиль скорой помощи. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. Судя по фотографиям с места аварии, удар локомотива пришелся на переднюю часть медицинского автомобиля.

Соцсети

Соцсети

Если бы водитель выехал немного дальше на переезд, последствия могли бы быть трагическими. В результате ДТП травмы получили четыре человека, находившиеся в микроавтобусе: три женщины 54-67 лет и 75-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в Киеве судья насмерть сбил пешехода.

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