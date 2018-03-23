АТО продлится до восстановления границы Украины - СБУ

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о необходимости продления или прекращения АТО в связи с ее переформатированием, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, по сути, продолжается то, что происходило и ранее. Единственное – поменялось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", – сказал Кононенко.

По его словам, "все привели в надлежащий вид, а СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее".

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил, не планируется, Кононенко сказал: "Нет, не будет, все это будет продолжено до возобновления государственных границ".

Как сообщал "Обозреватель", 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.