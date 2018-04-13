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АТО подошла к концу: Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе

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На Донбассе 30 апреля вместо АТО начнется операция Объединенных сил.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямий", отвечая на вопрос, когда именно будет переформатирована АТО.

"Она должна измениться, раскрою тайну, 30 апреля", - сообщил президент.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - подчеркнул Порошенко.

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Как писал "Обозреватель", операция Объединенных сил является частью закона о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной Радой 18 января и подписан президентом 20 февраля.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее озвучил главное отличие новой операции на Донбассе от АТО.

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Темы
АТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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