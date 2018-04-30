На Донбассе официально заканчивается АТО: что будет дальше

Антитеррористическая операция на Донбассе заканчивается 30 апреля, а на смену ей приходит Операция объединенных сил.

Изменение формата прописано в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Согласно тексту документа, в зоне конфликта ООС будет руководить Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями, МВД, Нацполицией, и силами, которые привлекаются к сдерживанию российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса.

Все, кто вовлечен в вооруженный конфликт, будут подчиняться командующему Объединенного оперативного штаба ВСУ, который участвует в развертывании сил и разработке планов действий.

В его обязанности также входит докладывать непосредственно президенту Украины о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами.

Зоной безопасности считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

Решением командующего в зоне безопасности могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Закон также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к обеспечению безопасности, сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Основанием для допуска для них будет проживание в районе проведения операции, похороны или смерть близких, право собственности на недвижимость, необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций.

Вооруженные силы при необходимости имеют право применять оружие и спецсредства к лицам, которые осуществили или осуществляют правонарушение.

Как сообщал "Обозреватель", 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В Минске спрогнозировали негативные последствия смены АТО на ООС на Донбассе.