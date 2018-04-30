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На Донбассе официально заканчивается АТО: что будет дальше

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Антитеррористическая операция на Донбассе заканчивается 30 апреля, а на смену ей приходит Операция объединенных сил.

Изменение формата прописано в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Согласно тексту документа, в зоне конфликта ООС будет руководить Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями, МВД, Нацполицией, и силами, которые привлекаются к сдерживанию российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса.

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Все, кто вовлечен в вооруженный конфликт, будут подчиняться командующему Объединенного оперативного штаба ВСУ, который участвует в развертывании сил и разработке планов действий.

В его обязанности также входит докладывать непосредственно президенту Украины о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами.

Зоной безопасности считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

Решением командующего в зоне безопасности могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Закон также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к обеспечению безопасности, сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Основанием для допуска для них будет проживание в районе проведения операции, похороны или смерть близких, право собственности на недвижимость, необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций.

Вооруженные силы при необходимости имеют право применять оружие и спецсредства к лицам, которые осуществили или осуществляют правонарушение.

Как сообщал "Обозреватель", 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В Минске спрогнозировали негативные последствия смены АТО на ООС на Донбассе.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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