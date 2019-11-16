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17 ноября • обновлено в 00:07
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Во Львове известный супермаркет попал в скандал из-за крысы в зале: видео

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Во Львове в одном из супермаркетов известной сети "АТБ" заметили крысу, которая бегала по торговому залу.

Инцидент произошел в недавно открывшемся магазине – по ул. Довженко, 5. Соответствующие видео опубликовала пользовательница Юлианна Рыбникова в Facebook-сообществе "Людоньки, порадьте!" (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

"АТБ" на Сыхове. Открылись только неделю назад", – возмутилась она.

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Крыса в супермаркете

Крыса в супермаркете

Скрин видео

Крыса в супермаркете

Крыса в супермаркете

Скрин видео

На видео запечатлено, как грызуна ударил ногой неизвестный мужчина в синей куртке, вероятно, охранник супермаркета. В результате крыса влетела в стенку.

В комментариях пользователи сети высказали свое недовольство антисанитарией. "Это Рататуй, пришел за продуктами", – пошутил один из комментаторов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жительница Мариуполя пожаловалась, что в местном супермаркете "АТБ" обманывают украинцев. Одни и те же продукты, как заявила она, имеют разную стоимость на кассах.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Место
Украина Львов
Теги
видео скандалы супермаркет антисанитария
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