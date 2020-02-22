Атаку под Золотым готовили тайно и долго – Машовец

Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец заявил, что бой под Золотым на Донбассе был "спланированной провокацией", которой предшествовала длительная подготовка.

"Это не был экспромт забулдыги-боевика", – сказал он OBOZREVATEL.

"Использовали вооружения и средства, которые запрещены Минскими договоренностями. Их надо было скрытно подтащить, сосредоточить, отработать взаимодействие и спланировать их использование. Это всё предполагает длительную подготовку", – подчеркнул эксперт. "Никто не может гарантировать, что не последует что-то подобное", – добавил он.

Бой под Золотым был спланированной провокацией, которая долго готовилась, сказал Машовец

Машовец убежден, что "использование военного фактора командованием оккупационных группировок на Донбассе согласовано и увязывается с использованием агрессором других средств давления на Украину". В этом контексте он привел пример последнего заседания Совета безопасности ООН, "на котором вопрос эскалации на Донбассе очень активно использовался РФ. Сначала создается прецедент, потом используется во внешней политике", – сказал эксперт.

В этом контексте он назвал бой под Золотым 18 февраля "давлением на военно-политическое руководство Украины, чтобы оно было более податливым на переговорах".

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