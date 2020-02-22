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22 февраля • обновлено в 07:37
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Атаку под Золотым готовили тайно и долго – Машовец

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Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец заявил, что бой под Золотым на Донбассе был "спланированной провокацией", которой предшествовала длительная подготовка.

"Это не был экспромт забулдыги-боевика", – сказал он OBOZREVATEL.

"Использовали вооружения и средства, которые запрещены Минскими договоренностями. Их надо было скрытно подтащить, сосредоточить, отработать взаимодействие и спланировать их использование. Это всё предполагает длительную подготовку", – подчеркнул эксперт. "Никто не может гарантировать, что не последует что-то подобное", – добавил он.

Бой под Золотым был спланированной провокацией, которая долго готовилась, сказал Машовец

Бой под Золотым был спланированной провокацией, которая долго готовилась, сказал Машовец

Машовец убежден, что "использование военного фактора командованием оккупационных группировок на Донбассе согласовано и увязывается с использованием агрессором других средств давления на Украину". В этом контексте он привел пример последнего заседания Совета безопасности ООН, "на котором вопрос эскалации на Донбассе очень активно использовался РФ. Сначала создается прецедент, потом используется во внешней политике", – сказал эксперт.

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В этом контексте он назвал бой под Золотым 18 февраля "давлением на военно-политическое руководство Украины, чтобы оно было более податливым на переговорах".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Бой под Золотым Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Эксклюзив
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Информационное сопротивление
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
только прочел эти слова "Информационное сопротивление", дальше новость можно не читать.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-занятия для нападения
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