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19 февраля • обновлено в 13:57
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"Атака с тыла": экс-пленник рассказал, зачем сотрудничал с террористами "ДНР"

1.9т
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Освобожденный из плена украинец Василий Савин рассказал, что был чиновником "ДНР", потому что хотел создать проукраинский добровольческий батальон.

При этом он упомянул, что его не взяли в батальон "Шахтерск" из-за наличия судимости. Об этом он сообщил в интервью "Стране".

"В 2013 году Виталий Захарченко, тогдашний Министр внутренних дел, дал команду закрыть меня любым способом. У меня был охотничий карабин. На то время у меня истек срок разрешения на хранение оружия. Я хотел его продлить, но мне не давали этого сделать. И на основании того, что у меня хранилось оружие, но не было разрешения, против меня возбудили уголовное дело и присудили два года условно. Вот это и было преградой для того, чтобы поступить в ряды батальона "Шахтерск", – пояснил Савин.

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Бывший узник отметил, что собирался создать батальон "Макеевка", который действовал бы в рядах "ДНР" в интересах Украины.

"Я понял, что если я внедрюсь в руководство администрации Макеевки, то смогу заняться созданием рот местной самообороны, а это три района, то есть, три роты. Я хотел сформировать три роты, что соответствует полноценному батальону, и напасть изнутри. На тот момент я думал, что это гениальный план. Все войска "ДНР" на фронте, кто остался в городе? Я хотел ударить с тыла", – сообщил он.

Василий Савин

Василий Савин

Также Савин рассказал, что стал чиновником в оккупированной Макеевке благодаря знакомым в "ДНР".

"Тогда там не было опытных руководителей, да и сейчас их там нет. Они сами мне предложили. На посту руководителя администрации в Макеевке я проработал 25 дней, со второго февраля 2015 года по 27 февраля 2015 года", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Савин признался, что будучи в тюрьмах террористов, создавал там партийные ячейки "Слуги народа".

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ДНР
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