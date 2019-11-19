Атака на ВСУ с беспилотника: ветеран АТО назвал вопиющий нюанс

Несмотря на отвод войск на Донбассе, в рядах Вооруженных сил Украины каждый день кто-нибудь получает ранения или гибнет.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя атаку беспилотника с гранатой на позиции ВСУ в поселке Сизое, в результате которой был тяжело ранен украинский военный. По словам Гая, подобные инциденты стали возможны из-за того, что украинское руководство пытается игнорировать вражеские обстрелы.

"Мне пришло сообщение об использовании беспилотного аппарата с гранатой еще в понедельник. Более того, я знаю, что были споры и пытался кое-кто из военного руководства подать это как будто просто граната взорвалась. Но есть уже достаточное количество свидетельств", – заявил Гай.

"Там, скорее всего, была диверсия с использованием беспилотного аппарата. Обычно такие небольшие диверсии с использованием гранат делают не серийные беспилотники, а самодельные. Но однозначно это диверсия со стороны российских войск", – добавил он.

Ветеран АТО также напомнил, что "в Петровском идут обстрелы, в Золотом на участке разведения обстрелы, в Авдеевке обстрелы, по жилым кварталами стреляли из 120-х".

По словам Гая, такая ситуация сложилась из-за того, что украинское руководство взяло вектор на примирение с Россией.

"Они хотят дружить, торговать, они не хотят войны. Они пришли на риторике того, что в Украине была какая-то "партия войны", Порошенко, который хочет войны. Они это вдалбливали украинскому электорату, говорили всем, кто за них голосовал – это олигархи хотят войны. Сейчас они пришли, война почему-то не прекратилась, хотя Порошенко и Турчинов не при власти, Полторака убрали, Муженко с позором устранили. А теперь они пришли и внезапно война не прекращается, нет волшебной палочки", – подчеркнул он.

"Оказывается, виновата Россия, оказывается, Путин не идет на прямые переговоры, врет и смеется Зеленскому в лицо, говорит, что они никого не контролируют. При этом гумконвои из России идут, снаряды продолжают поставляться по железной дороге. Теперь они удивлены. Им Путин говорит отводить войска, они отводят, думают, может теперь случится чудо? Нет, чуда не происходит", – заявил ветеран АТО.

По его мнению, такая стратегия украинского руководства – "это или наивность, или государственная измена".

"Объяснять своему электорату они теперь не могут, и они решили просто молчать – нет обстрелов, закрыли глаза, у нас мир. При этом у нас каждый день кто-то гибнет или ранен", – добавил Гай.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что украинская сторона контролирует разведение войск на Донбассе, однако террористы "Л/ДНР" пытаются сорвать процесс.

Несмотря на то, что Генеральный штаб ВСУ изучает перспективу разведения войск на 400 км фронта, пока перестановки ограничатся Станицей Луганской, Золотым и Петровским.

На такие шаги президент Украины Владимир Зеленский пошел ради встречи с лидером России Владимиром Путиным в "нормандском формате", которая должна состояться 9 декабря.

Зеленский уверен, что прекратить войну на Донбассе либо же хотя бы прекратить кровопролитие возможно лишь разговаривая с Путиным при участии международных партнеров Украины.

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