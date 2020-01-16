Атака российских хакеров на Burisma и "Квартал 95": скандалом занялось МВД

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины открыл уголовное дело по факту попыток российских хакеров взломать серверы Burisma Holdins и студии "Квартал 95".

Сообщение об этом появилось на официальном сайте МВД. Правоохранители уточнили, что производство начато по части 2 статьи 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Хакеры delo.ua

"Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления. В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компанию Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ", – говорится в заявлении МВД.

Кроме того, для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Национальная полиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о том, что российские хакеры пытались взломать серверы украинской газовой компании Burisma, "Квартала 95" и ряда других предприятий, сообщило американское издание The New York Times.

Напомним, в конце 2019 года киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Группировка работала с 2014 года и занималась продажей доступов к удаленным серверам.

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