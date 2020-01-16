Главная Новости
16 января • обновлено в 16:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Атака российских хакеров на Burisma и "Квартал 95": скандалом занялось МВД

580
Читать материал на украинском

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины открыл уголовное дело по факту попыток российских хакеров взломать серверы Burisma Holdins и студии "Квартал 95".

Сообщение об этом появилось на официальном сайте МВД. Правоохранители уточнили, что производство начато по части 2 статьи 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Хакеры

Хакеры

delo.ua

"Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления. В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компанию Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ", – говорится в заявлении МВД.

Новости
Хранились в открытом доступе: хакер указал на грубую дыру на сайте правительства

Кроме того, для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Национальная полиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "хакеры" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
хакеры
Место
Украина
Теги
Квартал 95 Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги