Бывший узник России Станислав Асеев рассказал, что в тюрьме "Изоляция" в Донецке, где журналист находился 28 месяцев, пытали всех одинаково: как украинцев, так и пособников "Л/ДНР".

В интервью УНИАН Асеев рассказал, что наиболее трудные времена плена пережил тогда, когда там находился так называемый "Палыч". Журналист отметил, что "это был настоящий ад, то, что там происходило – за гранью здравого смысла".

"Пытали, большей частью, вновь прибывших. То есть, человека привозят из "министерства госбезопасности" в центре Донецка в подвалы для того, чтобы выбить из него какие-то показания. Если их устраивает результат, человека отправляют в камеру. При "Палыче" не имело значения, подписал пленник какие-то бумаги или нет. Над человеком продолжали издеваться на протяжении всего времени, которое он находится в этой тюрьме. Неважно – "укроп" он, или принадлежит к так называемому "ополчению", или сотрудник так называемого "МГБ", – рассказал журналист.

"Там переламывали абсолютно всех... За 28 месяцев я постоянно находился в камере с кем-то из так называемого "ополчения", из боевиков. И большинство из них были еще более переломаны, чем те, кого там называли "укропами". То есть, эти люди делали [пытки] это только потому, что они могут это делать и потому, что они получают от этого удовольствие. Никакой идеологии там вообще нет. "Палыч" не единственный с какой-то патологией. Но этот человек – это классический психопат и садист, который не испытывает какого-либо сочувствия к другим людям", – добавил Асеев.

Как писал OBOZREVATEL, Асеев считает, что военный конфликт на Донбассе нужно замораживать до реального политического решения со стороны Москвы, а выборы в ОРДЛО – это глобальная проблема для Украины.